CHP’liler suçluluk duygusuyla olay çıkardı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin önceki akşamki meclis toplantısında CHP ve AK Partili üyeler arasında yaşanan arbede kent gündemine damga vurdu. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, CHP'lilerin hem seçim sonuçlarını hazmedemediğini hem de Örnekköy'deki belediyeye ait kentsel dönüşüm inşaatının eksik demir ve hatalı beton kullanımı yüzünden mühürlenmesi nedeniyle suçluluk psikolojisine kapıldıklarını ve bu olayları çıkardıklarını söyledi.

'EN BÜYÜK SKANDAL'

ÖRNEKKÖY'DEKİ inşaatta yaşananların bir demir ve beton hırsızlığı olduğunu belirten Hızal, "Bu aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 150 yıllık tarihindeki en büyük skandal. Biz bunu meclis toplantısında çok gündeme getirdik. Bunun üzerine kürsüye çıkan arkadaşımız seçim sonuçlarıyla ilgili konuşma yapınca hem sonuçları hazmedemediklerinden hem de suçluluk psikolojisinden bu olayları çıkardılar" dedi.

'DAHA ÖNCE DE YAPILDI'

HIZAL, "Bizim herhangi bir meclis üyemize, herhangi bir başka meclis üyesi fiziki olarak saldırırsa ve meclisi yöneten kişi, bu durumda olaya müdahale ettirmiyorsa görevlilere, ben elbette müdahale edeceğim. Oradaki temel amacımız, Hüsnü (Boztepe) Bey'in boğazına sarılan şahsı, Hüsnü Bey'den uzaklaştırmaktı" dedi.

Hızal, "Oradaki valizi kaldırma görevi, oradaki görevlilere aittir. O valizin oraya gelmesinin doğru ya da yanlış olduğu ayrı bir tartışma ama bir meclis üyesinin o valizi alıp, paçavra gibi atmasına müsaade etmeyiz. O mecliste daha önce başka mizahsan de yapıldı. Hüsnü Bey'e şort hediye edildiğinde o CHP'li meclis üyeleri gülüp, alkışladılar" diye konuştu.

'HAZMEDEMEYENLER SODA İÇSİN'

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı birinci bileşimine AK Parti ve CHP Grubu arasında yaşanan arbede damga vurdu. AK Parti Menemen Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu, yanında getirdiği valizi ile birlikte, meclisin gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alarak kürsüye çıktı. Demircioğlu kürsüde yaptığı konuşmada seçim sonuçlarını kabul etmek istemeyen CHP'liler için valizinden gramofon, soda ve büyüteç çıkardı. Demircioğlu, "Sonuçları hazmedemeyenler soda içsin, göremeyenler için büyüteç, duyamayanlar için gramofon getirdim" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine çıkan tartışmada Meclis karıştı ve kavga çıktı.