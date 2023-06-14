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Haberler İzmir Göçmenlerin ölüme yolculuğunda bebek de kurtarıldı

Göçmenlerin ölüme yolculuğunda bebek de kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği54 düzensiz göçmen, kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında küçük bir bebeğin olması yürek sızlattı.

İHA

14.06.2023, 09:37

Göçmenlerin ölüme yolculuğunda bebek de kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında iki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik botlar durduruldu ve toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı ve 17 göçmen kurtarıldı.

GERİ İTİLEN BOTTA BEBEK DE VARDI
Öte yandan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan bir bebek de ekipler tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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