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İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet! Korkunç anlar kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken şiddet gören kadın, sevgilisinden şikayetçi olmadı.

İHA

14.06.2023, 13:57

İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet! Korkunç anlar kamerada

İzmir'de gece saatlerinde meydana gelen olayda sevgili oldukları öne sürülen çift, kaldırımda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından erkek şahıs, kadını darbetmeye başladı. Sesleri duyan çevre sakinleri ise durumu bildirirken polis ekipleri çok kısa sürede olay yerine geldi. Polisi karşısında gören kadının ise kendisini darbeden erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.



KADINA ŞİDDET KAMERADA
Öte yandan meydana gelen olay sesleri duyup balkonuna çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde erkek şahsın bağırarak kadına saldırdığı ve darbettiği, polisin de olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

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