Bayraklı Şehir Hastanesi’nde hasta kabul için geri sayım

İZMİR'DE inşasının ardından içerisindeki tıbbi cihazların kontrollerinin yapıldığı Bayraklı Şehir Hastanesi, hizmete geçmek için gün sayıyor. İzmir Karşıyaka Çevre Yolu yanındaki alanda 2017'de yapımına başlanan 628 bin metrekare kapalı alana sahip Bayraklı Şehir Hastanesi, Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliği taşıyor.

5 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

KADIN doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, genel, onkoloji, fizik tedavi ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinden oluşan 6 ayrı sağlık kompleksinde 2060 tescilli yatak bulunuyor. Hastanede 1300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin de diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeli ile hizmet verilmesi planlanıyor.

Günlük hastaneye giriş yapan sayısının da 75 bin olması öngörülüyor. Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra bir tane 480 kişilik, 1 adet 100 kişilik konferans salonu ve 15-20 kişilik 105 adet toplantı odası yer alacak. İnşaat çalışmalarının tamamlandığı hastanede tıbbi cihazların kurulum işlemleri de sona erdi. Tıbbı cihazların denenmeye başlandığı hastanede, önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan kabullerin ardından hastaları ağırlamaya başlayacak.