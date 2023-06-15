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İzmir’de 11 kişi tavuk pilavdan zehirlendi

İzmir Aliağa'da kısa bir süre önce açılan işletmeden tavuklu pilav yiyen 11 kişi fenalaştı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan vatandaşlar tedavilerinin ardındna taburcu oldu.

İHA

15.06.2023, 09:59

İzmir’de 11 kişi tavuk pilavdan zehirlendi

İzmir'de Aliağa ilçesi kısa bir süre önce hizmete giren bir pilavcıda gün içerisinde farklı zamanlarda tavuklu pilav yiyen 11 kişi, kusma ve bulantı şikayetiyle akşam saatlerinde Aliağa Devlet Hastanesine başvurdu. Hastaneye gelen 11 kişi hemen gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınarak tedavisine başlandı. Hastanede tedavileri tamamlanan vatandaşlar gece saatlerinde taburcu oldu.


Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Aytül Ş., "Öğle saatlerinde tavuklu pilav yemeye gitmiştim. Pilavı yedikten 5-6 saat sonra aşırı derece baş ağrısı, mide bulantısı ve aşırı kusma şikayetleriyle hastaneye geldim. Burada zehirlediğimi anladım. Yani çok dikkat edilmesi gerekiyor bu tür şeyler ihmalle gelmez, sağlık her şeyden önemli" dedi. Öte yandan, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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