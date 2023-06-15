İzmir’de dolandırıcı avı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok vatandaşın, internet siteleri üzerinde yayınlanan satılık eşya, gıda ve taşınmaz ilanları için satıcılarla iletişime geçtiklerini, kapora gönderip ürün alamadıkları şikayetiyle başvurması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler çetenin 2 milyon lira haksız kazanç sağladığını tespit edildi. Ayrıca kurumsal araç sigorta firmalarına ait internet sitelerinin kopyalarını hazırlayarak vatandaşları dolandırdıkları da belirlendi.

34 ŞÜPHELI YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon için düğmeye basan polis, havadan helikopter ve özel harekat destekli operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda hedef 34 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir ofis tutan A.D'nin naylon fatura düzenleyerek devleti milyarlarca lira zarara uğrattığını tespit etti. Adreste yapılan aramada, 10 adet dolu senet ve 3 adet çek, 3 adet satış sözleşmesi, 17 adet kaşe, vekaletnameler ve imza sirküleri ve zarflar içerisinde yaklaşık değerleri 1 milyar lira olan faturalar ele geçirildi. A.D. gözaltına alındı.