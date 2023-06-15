İzmir’de öldüren yarış: 1 ölü, 1’i bebek 2 yaralı

YEMEK ALMAYA GELMİŞLERDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan İnci Özparıltılı (31) ve Ö.A.Ö adlı 7 aylık bebeği kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından İnci Özparıltılı, ambulans ile Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, bebeği ise Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne Özparıltılı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kamyonetin yolun kenarında bulunan büfeden yemek almak için park edildiği, kazadan önce İnci Özparıltılı'nın eşinin büfeden yemek söylediği ve kazanın o sırada olduğu öğrenildi.