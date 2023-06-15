İzmir’de öldüren yarış: 1 ölü, 1’i bebek 2 yaralı

İzmir'de dün 23.00 sıralarında Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi, Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 BOS 208 plakalı otomobil ile 35 ENG 73 plakalı otomobil, cadde üzerinde yarıştığı sırada 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 35 ANS 884 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde park halinde bulunan 01 TD 971 plakalı otomobile çarparak yan yattı. 35 BOS 208 plakalı otomobil ise kazaya karışmamak için yoldan çıkarak demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.