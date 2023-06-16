Ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

İZMİR'İN Buca ilçesinde aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki kardeşin tartışması kanlı bitti. Atilla K. (53), evine gelen kardeşi Yusuf K. (41), tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Yusuf K., iddiaya göre miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi Atilla K.'nın evine gelerek Atilla K.'ya ateş açtı.

Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Atilla K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Atilla K.'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Atilla K.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Yusuf K. tüfekle yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı. Atilla K.'nın eşinden ayrıldığı ve çocuklarının ise olay sırasında il dışında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.