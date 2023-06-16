DSİ’den Bayındırlı üreticilere müjde

İzmir Bayındırlı çiçek üreticilerine DSİ'den müjde geldi. Bayındır'ın tarım potansiyelini dünya ile buluşturarak, bölge ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenen Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi (TDİÇOSB) sahasından geçen Ergenli Çayı ıslah ve yatak tanzim çalışmaları tamamlandı. DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, geçen yıl başlatılan yatak temizlik ve ıslah çalışmalarının 1 yılda tamamlandığını belirterek, "Bayındır'a hayırlı olsun" dedi.

3 KM'LİK HAT TEMİZLENDİ

DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, "Nehir yatağındaki 3 km'lik hattı temizledik ve 35.000 metreküp istifli taş tahkimatı yaptık. Ayrıca yine 3 km servis yolu ve bir köprü inşa ederek, Ergenli Çayı'nı Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik OSB için hazır hale getirdik" diye konuştu.