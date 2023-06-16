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Haberler İzmir İzmir'de öğrenciler karne aldı

İzmir'de öğrenciler karne aldı

İzmir'de 890 bin öğrenci, eğitim öğretim dönemi sonunda karnelerine kavuştu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Biz çocuklarımızı iyi yetiştirirsek, geleceğe hazırlarsak önümüzdeki yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacak, Türkiye'nin yüzyılı olacak." dedi.

16.06.2023, 14:57

İzmir’de öğrenciler karne aldı

İzmir'de, 890 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Mustafa İnce ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Güzelbahçe Ali Bayırlar İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Vali Köşger, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin iyi yetişmiş ve iyi eğitilmiş genç nüfusu olduğunu söyledi.

Toplumu kuşaklara ayırıp "kategorize etmenin" yanlış olduğunu savunan Köşger, "Biz çocuklarımızı iyi yetiştirirsek, geleceğe hazırlarsak önümüzdeki yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacak, Türkiye'nin yüzyılı olacak. Türkiye Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesini de aşarak dünyada hak ettiği yeri alacak. Alacaksa bu öğretmenler sayesinde alacak, hepimizin sayesinde emeğiyle, gayretiyle alacak. İnşallah onu hep birlikte sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve beraberindekiler öğrencilere karne dağıtarak hediyeler verdi.

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