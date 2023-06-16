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İzmir'de trafik kazası:4'ü çocuk 9 yaralı

İzmir Tire'de direksiyon hakimniyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaza yaptı. Meydana gelen kaza sonucu yan devrilen otomobildeki 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İHA

16.06.2023, 09:24

İzmir’de trafik kazası:4’ü çocuk 9 yaralı

İzmir Tire'de dün öğle saatlerinde Tire ilçesi Yeniçiflik Mahallesi'nde trafik kazası oldu. Burcu D., idaresindeki 35 AJA 002 plakalı otomobil, Tire - Torbalı kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Burcu D., yolcu konumunda bulunan Hüseyin D. (1), Defne Y. (1), Derin Y. (1), Deren D. (3), Raziye P. (73), Tamay E. (41), Tülay D. (66) ve Nuriye Y. (61) yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından 4'ü çocuk 9 kişi ambulanslarla Tire, Selçuk ve Torbalı'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Derin Y.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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