“Sandıktan batık gemi gibi çıktılar”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrasındaki ilk grup toplantısında "Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin" ifadelerine sert çıktı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde vatandaşların sandıkta gereken cevabı verdiğini hatırlatan Çankırı, muhalefeti 'batık gemi' olarak nitelendirdi.

Çankırı, "Son seçimler gösterdi ki başarımıza tahammül edilemiyor. Meclis toplantılarında yol arkadaşlarımızı tahrik ederek gerginliklere sebep oluyorlar. Hazımsızlık büyük. Şu son seçimlerde de sandıktan batık gemi olarak çıktılar. Limana nasıl yanaşsınlar?" dedi. Çankırı Kılıçdaroğlu'na "Sayın Kılıçdaroğlu gemiyi Ankara'da sel sularının içinden mi yüzdüreceksiniz yoksa İzmir'de temizlemediğiniz körfezden mi limana yanaşacaksınız?" sorusuyla tepki gösterdi.