  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir “Sandıktan batık gemi gibi çıktılar”

“Sandıktan batık gemi gibi çıktılar”

16.6.2023

Gazete

“Sandıktan batık gemi gibi çıktılar”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrasındaki ilk grup toplantısında "Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin" ifadelerine sert çıktı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde vatandaşların sandıkta gereken cevabı verdiğini hatırlatan Çankırı, muhalefeti 'batık gemi' olarak nitelendirdi.

Çankırı, "Son seçimler gösterdi ki başarımıza tahammül edilemiyor. Meclis toplantılarında yol arkadaşlarımızı tahrik ederek gerginliklere sebep oluyorlar. Hazımsızlık büyük. Şu son seçimlerde de sandıktan batık gemi olarak çıktılar. Limana nasıl yanaşsınlar?" dedi. Çankırı Kılıçdaroğlu'na "Sayın Kılıçdaroğlu gemiyi Ankara'da sel sularının içinden mi yüzdüreceksiniz yoksa İzmir'de temizlemediğiniz körfezden mi limana yanaşacaksınız?" sorusuyla tepki gösterdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA