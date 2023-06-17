Eski Başkan Kayalar suçlamaları reddetti

İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Menderes'te inşa edilen lüks otele ilişkin yapılan şikayetler üzerine kaçak yapıya müdahale etmediği, süreci uzattığı ve rüşvet aldığı iddialarının sorulduğu Kayalar, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanık E.G. de tüm işleri fatura karşılığı yaptığını savunarak hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. "Rüşvete aracılıkla" suçlanan Mustafa Kayalar'ın kayınpederi R.D. de otel inşaatıyla ilgili bir süreçten haberi olmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların adli kontrol tedbiri kararlarının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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