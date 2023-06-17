İşe alma vaadiyle dolandırdılar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özuslu'nun şoförü Davut Kaya'nın, belediyede iş vaadi ile birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Kimi arabasını satarak kimi de kredi çekerek belediyede işe girme hayali ile para kaptıran kişiler işe giremeyince, Kaya'dan aldıkları senetleri işleme koydurdu.

'SENEDİ GERİ ÇEKSİNLER'

Kaya, bazılarının parasını geri ödedi ama 3 yıl önce alınan para o dönemdeki değerini karşılamayınca anlaşmazlık giderilemedi. Belediyede işe girmek için Kaya'ya para veren bazı vatandaşlar, kendisiyle buluşup konuştu. Konuşmayı da kayda aldı. Yapılan konuşmada 'Davut abi sana güvendik. İş için arabasını satan, kredi çeken oldu ama iş olmadı. Senetler icraya verildi' ifadeleri yer aldı. Davut Kaya ise 'Senedi geri çeksinler mülakata çağıralım' yanıtını verdi. Kaya'nın bu yolla, birçok kişiyi dolandırdığı anlaşıldı.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından şoför Davut Kaya apar topar İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevlendirildi. Kaya'nın şoförlüğünü yaptığı Özuslu, başkan yardımcısı olunca işlettiği kafesindeki çalışanlara tazminat ödememek için 8 çalışanını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlatmasıyla hatırlanıyor.