İZBAN seferleri bayramda ücretsiz

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek. İZBAN da bu kapsamda seferlerini ücretsiz yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan kararda 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yapişlet- devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.

İZBAN DA ÜCRETSİZ

Bunun yanı sıra Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.