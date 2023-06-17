‘Kültür ve Sanat Fabrikası’ rekora koşuyor

Yaklaşık 140 yıllık tarihi değere sahip olan Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından 29 Nisan tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 'İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası' olarak hizmete açıldı. Yaklaşık 17 dönüm arazi üzerinde 20 bin metrekarelik kapalı alandan oluşan 'İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası', içerisinde yer alan kütüphaneden, arkeoloji ve etnografya müzesine, Resim ve Heykel müzesinden açık hava sineması ve sergileriyle sanatseverlerin merkezi haline geldi.

GENÇLER ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR

60 bin kişinin ziyaret ettiği İzmir ve Kültür Sanat Fabrikası Müdürü Şirin Ertem "7'den 70'e pek çok yaş grubunu hedefleyen tematik etkinlikler gerçekleştirdik. İzmirlilerin büyük teveccühü ile aldığımız geri dönüşlerle, bakanlığımız vizyonu ve projeksiyonu ile hedeflemiş olduğumuz bu tablonun gerçekleşmiş olması bizim için son derece memnuniyet verici" açıklamasında bulundu. Gençler için alana enerji katan dans gösterileri, konser, tiyatro, opera dinletileri gibi pek çok etkinliğin gerçekleştirildiğini söyleyen Ertem "Aynı zamanda açık alan sergilerimizde hem kültürel hem sanatsal hem de eğitsel olmak üzere nitelikli etkinlikler yapıyoruz. Aldığımız güzel geri dönüşler bize İzmir'de, hem kültürel hem sosyal hem de sanatsal anlamda çok büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini vermesi açısında çok kıymetli. Bunu da bakanlığımızın vizyonu ve projeksiyonu ile gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.