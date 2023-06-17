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Haberler İzmir Muhtar döven Koçer disipline sevk ediliyor

Muhtar döven Koçer disipline sevk ediliyor

17.6.2023

Gazete

Muhtar döven Koçer disipline sevk ediliyor
CHP İzmir İl Yönetim Kurulu haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İl Başkan Şenol Aslanoğlu'nun başkanlık ettiği toplantının gündeminde, örgüt toplantıları, kongreler takvimi ve disiplin dosyaları vardı. CHP İzmir İl Yönetimi Karaburun Belediye meclis üyesi Alpaslan Bilen'in ve Gaziemir belediye meclis üyesi İbrahim Özkar'ın partiden kesin ihraç edilmesi, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in de partiden 2 yıl geçici ihraç edilmesi istemiyle il disiplin kuruluna sevklerine karar verdi. Çiğli'de sık sık ismi gerilimler ile gündeme gelen Ali Rıza Koçer, geçtiğimiz günlerde Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'ı darp etmişti.
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