Ya ortaya çıkmasaydı?

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karşıyaka'da ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Başkan Saygılı'nın gündeminde, Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de yürüttüğü kentsel dönüşüm inşaatındaki demir eksikliği ve hatalı beton imalatı tartışmaları vardı. Meselenin vahametine dikkat çeken Saygılı, "Örnekköy'de yaşananlar; geçiştirilecek, üstü örtülecek bir konu değil. Mesele siyaset değil, can güvenliği meselesi. 'Hatalı beton, eksik demir' ne demek? Yıkım demek, acı demek. Arka planı muamma, kime, nasıl hizmet ettiği meçhul. Bir kaşık suda fırtınalar koparan, olacak işi oldurmamakta usta olan meslek odaları ise ne hikmetse böyle bir risk karşısında sessizliğe büründü. Neyse ki ortaya çıktı. Çıkmasaydı, büyük ihtimalle açıklama da yapmayacaklardı. Belki de bir felaketin ayak seslerinden kimsenin haberi olmayacaktı" diye konuştu.

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