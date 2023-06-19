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Haberler İzmir İzmir'de derin dondurucuda bulunan 4 cesedin faili Çeşme'de yakalandı

İzmir'de derin dondurucuda bulunan 4 cesedin faili Çeşme'de yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki katlı bir evde Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen üç kadın ve bir erkeğin cesedi derin dondurucuda bulundu. Korkunç cinayetlerin faili ise Çeşme'de yakalandı.

19.06.2023, 09:59 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023, 10:04

İzmir, dün korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi parçalanmış şekilde derin dondurucuda bulundu.

İzmir’de vahşet! Derin dondurucuda anne ve kızları dahil 4 ceset bulundu

Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İzmir’de vahşet! Derin dondurucuda anne ve kızları dahil 4 ceset bulundu

Polis, çilingir yardımıyla girdiği evde 3 kadının cesedini dondurucuda, 4'üncü kişinin cesedini ise buzdolabında buldu.

İzmir’de vahşet! Derin dondurucuda anne ve kızları dahil 4 ceset bulundu

Cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi.

İzmir’de vahşet! Derin dondurucuda anne ve kızları dahil 4 ceset bulundu

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İzmir Valiliği'nden de vahşetle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İzmir’de vahşet! Derin dondurucuda anne ve kızları dahil 4 ceset bulundu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3'ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1'i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

İzmir’de vahşet! Derin dondurucuda anne ve kızları dahil 4 ceset bulundu

Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

İzmir’de vahşet! Derin dondurucuda anne ve kızları dahil 4 ceset bulundu

Polis tarafından yapılan çalışmada katil zanlısı olduğu tespit edilen ve Çeşme'de çalıştığı belirtilen Türkmenistan uyruklu kişi ise olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalandı.

İzmir’de vahşet! Derin dondurucuda anne ve kızları dahil 4 ceset bulundu

Katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtilirken katledilen kişilerin de olay öncesi ilaçlı içecekle uyutulduğu öğrenildi.

İzmir’de vahşet! Derin dondurucuda anne ve kızları dahil 4 ceset bulundu

Daha önce Bayraklı'da bir ciğercide çalıştığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu katil zanlısı, olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalanarak gözaltına alındı.

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