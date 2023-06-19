İzmir'de derin dondurucuda bulunan 4 cesedin faili Çeşme'de yakalandı

İzmir, dün korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi parçalanmış şekilde derin dondurucuda bulundu.
İzmir, dün korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi parçalanmış şekilde derin dondurucuda bulundu.
Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Polis, çilingir yardımıyla girdiği evde 3 kadının cesedini dondurucuda, 4'üncü kişinin cesedini ise buzdolabında buldu.
Cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İzmir Valiliği'nden de vahşetle ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3'ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1'i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.
Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.
Polis tarafından yapılan çalışmada katil zanlısı olduğu tespit edilen ve Çeşme'de çalıştığı belirtilen Türkmenistan uyruklu kişi ise olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalandı.
Katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtilirken katledilen kişilerin de olay öncesi ilaçlı içecekle uyutulduğu öğrenildi.
Daha önce Bayraklı'da bir ciğercide çalıştığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu katil zanlısı, olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalanarak gözaltına alındı.