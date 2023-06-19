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Haberler İzmir İzmir'de şüpheli şahsın üzerinden 42 bin lira sahte para çıktı

İzmir'de şüpheli şahsın üzerinden 42 bin lira sahte para çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde alışveriş yaptığı sırada sahte para kullandığı tespit edilen kişinin yakalanması için harekete geçildi. Şüpheli şahsın üzerinden 100 liralık banknotlar halinde 42 bin 400 lira sahte para ele geçirildi.

İHA

19.06.2023, 09:33

İzmir’de şüpheli şahsın üzerinden 42 bin lira sahte para çıktı

İzmir'de Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, alışveriş esnasında bir kişiye sahte para verdiği tespit edilen kişiyi tespit etti. Çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen H.T., polis ekipleri tarafından yakalanırken, piyasaya sahte para sürme hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 42 bin 400 lira sahte para ve suçtan elde edildiği belirlenen 10 bin lira nakit para ile geçirildi. Gözaltına alınan H.T., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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