Kadın cinayetinde ‘elem ve öfke’ indirimi

İzmir'in Bornova ilçesinde, evinde cam kesikleri içinde cesedi bulunan Ceyda Yüksel'i (28) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanıp 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Serkan Dindar (43) hakkında gerekçeli karar açıklandı.

YOLDA TARTIŞMIŞLAR

Kararda Dindar'ın, tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınarak da haksız tahrik indirimi uygulandığına vurgu yapıldı.Kararda ikilinin olay günü bara gittikleri, saat 23.00 sıralarında Dindar'ın evinin bulunduğu caddeye döndükleri belirtildi. Güvenlik kameralarında Dindar'ın öpmeye çalıştığı, Yüksel'in uzaklaştığına yer verildi. Dindar'ın cinsel yakınlaşma isteğini geri çevirmesi nedeniyle gece eve dönerken sokakta tartışma yaşadığı, çevre sakinlerinin ifadelerinden yola çıkarak tartışmanın evde sürdüğünün altı çizildi. Sanık Dindar'ın kapıldığı tahriğin etkisiyle Yüksel'i salon kapısının camını kıracak şekilde kapıya vurduğu belirtildi. Dindar'ın Yüksel'in hayati öneme sahip organ ve damarlarının bulunduğu baş ve göğüs bölgesini cam kırıklarının olduğu kapı boşluğuna sokup, geri çektiği eyleminin ve kastının öldürme sonucuna yöneldiği belirtildi.