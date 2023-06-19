Şüpheli koca yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde kabloyla boğulmuş cesedi bulunan Dudu Y.'i (21) öldürdüğü öne sürülen eşi Rıfat Y. (26) gözaltına alındı. Dudu Y.'nin geçen yıl kasım ayında evlendiği Rıfat Y.'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle de 3,5 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi. Çiftin oturdukları kiralık evi de boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Y.'nin yakınları tarafından memleketi Çorum'a götürüldüğü belirlendi. Bir süre önce İzmir'e dönen Dudu Y.'yi eşi Rıfat Y.'nin ikna edip, pansiyona çağırdığı belirlendi. Dudu Y.'nin ölümünün ardından soruşturma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekipler, kamera kayıtlarını da inceledi. Takibin ardından Konak ilçesine geldiği belirlenen Rıfat Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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