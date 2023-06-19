Şüpheliler takip edildi, 26 zehir taciri tutuklandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Son haftalarda yapılan birçok operasyonda, olaylarla ilgili 92 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 26 kişi tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen toplam 63 adreste yapılan aramalarda, 442 gram esrar, 11 bin 671 adet sentetik ecza, 518 gram metamfetamin, 115 adet ecstasy ile 25 tabanca, 12 tüfek, 12 hassas terazi ve suçta elde edildiği değerlendirilen 232 bin 370 lira nakit para ele geçirildi.

Ekipler, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik mücadele çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.