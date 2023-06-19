Yağmur hayatı felç etti

Sağanak yağış İzmir ve Ege bölgesinde bazı aksaklıkların yaşanmasına neden oldu. İzmir'de sağanak dolayısıyla suyla dolan alt geçitte bir araç mahsur kaldı. Suyun seviyesini fark edemeyen bir otomobil sürücüsü de alt geçitten geçmek istedi. Suların kapladığı alt geçitte motor bölümünden su alan otomobil burada kaldı. Otomobil sürücüsü, güçlükle araç içerisinden çıkarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, otomobil alt geçitten kurtarıldı. Aliağa'da ise sağanak sonrası taşan dere eski köprüyü yıktı. Bir evi su basarken, sokaklar adeta savaş alanına döndü. Olay yerine gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Yoğun yağış sonrası Yunt Dağları'ndan gelen su, dereyi paylatıyor. Vatandaşlarımızda yaralanma durumu yok. Allah beterinden korusun inşallah" dedi.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Sık sık çakan şimşekler ve gök gürültüsü sonrası kentin bir bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. Sular rögar kapaklarından taştı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti.