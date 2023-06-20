AK Partili İnan’dan Başkan Soyer’e ‘körfez’ tepkisi: Temiz Körfez diyerek oy istedin, daha kirli bir körfez bıraktın

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Dev yatırımlarımızla körfezimiz artık çok daha güçlü nefes alıyor, koku sorunu bitiyor" açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Partili İnan, "İzmir'in yüzyıllardır şiirlere konu olan maviliğini bitirerek tarihe geçtiniz. İzmir'in tüm atığını döktüğünüz ve hala kirletmeye devam ettiğiniz Körfezimize şimdilerde mi sözde temizlik yapmaya başladınız? Dahiyane dere kireçleme fikriniz sonuç vermedi mi? Verdiğin sözü tutamadın. Temiz Körfez diyerek oy istedin, daha kirli bir körfez bıraktın" ifadelerini kullandı.

AK Partili İnan'ın tepki gösterdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medya paylaşımında ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Körfez seferberliğinde yürüttüğümüz en yoğun çalışmalardan biri, dip taraması. Yapısından dolayı zamanla sığlaşan Körfezimiz, ekiplerimizin teknik hakimiyetiyle kontrol altına alınıyor. Dev yatırımlarımızla körfezimiz artık çok daha güçlü nefes alıyor, koku sorunu bitiyor."