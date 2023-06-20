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Haberler İzmir CHP İl Başkanı'nın ‘gönüllü’ rahatsızlığı/ KULAĞIMA GELENLER

CHP İl Başkanı'nın ‘gönüllü’ rahatsızlığı/ KULAĞIMA GELENLER

20.6.2023

Gazete

CHP İl Başkanı’nın ‘gönüllü’ rahatsızlığı/ KULAĞIMA GELENLER

ERHAN GÜLENÇ YAZDI/ KULAĞIMA GELENLER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ve seçim çalışmalarına destek veren, İzmir'de de İl eski Gençlik Kolları Başkanı Sinan Sarıküse tarafından koordine edilen "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri"nin İzmir İl Yönetimi'nde rahatsızlık yarattığı ortaya çıktı.

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, geçtiğimiz Cumartesi günü ilçe belediyeleri ile yapılan toplantıda bunu açıkça dile getirmiş ve "İl yönetimine alternatif, paralel şekilde çalışıyorlar. Hem bu gönüllülerin hepsi parti içinden. Gönüllü dediğin parti içinden değil dışından olur. Bu çok yanlış bir iş. Doğru bulmuyorum" demiş.

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