Kablolu cinayetin faili koca yürüyüşte yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde pansiyon odasında kabloyla boğulmuş halde ölü bulunan Dudu Yılmaz'ın cinayet şüphelisi kocası Konak ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay 16 Haziran akşamı Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. 3 gündür pansiyonda konaklayan Dudu Yılmaz (21) ve eşi R.Y.'nin (26) odasına gelen görevliler, genç çiftten yanıt alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, Dudu Yılmaz'ı boynuna kablo bağlı halde yerde hareketsiz yatarken buldu. Dudu Yılmaz, Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi koca R.Y. ise, Konak ilçesinde sahilde yürürken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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