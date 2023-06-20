  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Peynircioğlu Deresi’nden 2 bin 500 ton atık çıktı

Peynircioğlu Deresi’nden 2 bin 500 ton atık çıktı

20.6.2023

Gazete

Peynircioğlu Deresi’nden 2 bin 500 ton atık çıktı
HER yıl rutin olarak yapılan çalışmalar İzmir Körfezi'ne çıkışı olan derelerde yoğunlaşıyor. Bu kapsamda, Karşıyaka'nın Bostanlı Mahallesi'nde yer alan Peynircioğlu Deresi'nde de temizlik çalışmaları yapıldı. İZSU ekiplerinin 10 günde tamamladığı temizlik çalışmaları dere hattı boyunca 2,5 kilometrelik bir alanda devam etti. Çalışmalar sonucunda 2 bin 500 ton çamur ve atık malzeme dere yatağından çıkarıldı. Şiddetli yağışların olduğu dönemlerde taşkın önlemleri kapsamında sürdürülen dere temizlik çalışmaları, yaz mevsiminde de bölgesel koku sorunlarının yaşanmaması için titizlikle devam ediyor. İZSU ekipleri 2023 yılının ilk 6 ayında 103 kilometrelik dere hattında temizlik çalışmasını tamamladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA