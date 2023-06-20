Peynircioğlu Deresi’nden 2 bin 500 ton atık çıktı

HER yıl rutin olarak yapılan çalışmalar İzmir Körfezi'ne çıkışı olan derelerde yoğunlaşıyor. Bu kapsamda, Karşıyaka'nın Bostanlı Mahallesi'nde yer alan Peynircioğlu Deresi'nde de temizlik çalışmaları yapıldı. İZSU ekiplerinin 10 günde tamamladığı temizlik çalışmaları dere hattı boyunca 2,5 kilometrelik bir alanda devam etti. Çalışmalar sonucunda 2 bin 500 ton çamur ve atık malzeme dere yatağından çıkarıldı. Şiddetli yağışların olduğu dönemlerde taşkın önlemleri kapsamında sürdürülen dere temizlik çalışmaları, yaz mevsiminde de bölgesel koku sorunlarının yaşanmaması için titizlikle devam ediyor. İZSU ekipleri 2023 yılının ilk 6 ayında 103 kilometrelik dere hattında temizlik çalışmasını tamamladı.

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