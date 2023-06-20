Saygılı, ‘çalınmış belediye’ iddiasına cevap verdi: Yalan ve iftiralarla ilerlemeye çalışıyorlar

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun "Bizim kaybedilen iki belediyemiz yok. Çalınmış iki belediyemiz var" sözlerine sert tepki göstererek cevap verdi. Başkan Saygılı, "Terör ve yolsuzlukla anılanları ısrarla görmezden gelmeleri, gerçekleri değiştirmiyor elbette. Bu ilçelerde, zaman aşımına uğramayacak çalma, çırpma, vatana ve millete ihanet hikayeleriyle tarih yazanların bu cürretini anlamak mümkün değil. Kim, neyi çaldı da oyun dışı kaldı; bunu en iyi kendileri biliyor" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu

'KLASİK CHP ZİHNİYETİ'

Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hak, hukuk, adalet diye yola çıkanların söylem ve eylemleri gösteriyor ki karşımızda, geçmişten ders almayan, gerçekleri sümen altı eden, hak, hukuk ve adaletten oldukça uzak klasik bir CHP zihniyeti var. Menemen ve Urla'da yaşananlar apaçık ortadayken hala utanmadan, sıkılmadan 'Menemen ve Urla çalındı diyebiliyorlar!' Terör ve yolsuzlukla anılanları ısrarla görmezden gelmeleri, gerçekleri değiştirmiyor elbette. Yalan ve iftiralarla bir yere gelemeyeceklerini 14 ve 28 Mayıs'ta görmelerine rağmen, hala bu yolda ilerlemeye devam ediyorlar. Anlatacak yatırım, proje ve hizmet olmayınca her zamanki gibi yalan ve iftiralara sarılıyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı

'HEMŞERİLERİMİZ BU YAPILANLARI UNUTMADI'

SAYGILI sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir, Menemen, Urla, Torbalı ve dahi Menderesli hemşerilerimiz; yapılanları unutmadı, CHP'li başkanların, kendi kendilerini nasıl bu sona götürdüklerini de unutmadı. Bu ilçelerde, zaman aşımına uğramayacak çalma, çırpma, vatana ve millete ihanet hikayeleriyle tarih yazanların bu cürretini anlamak mümkün değil. Kim, neyi çaldı da oyun dışı kaldı; bunu en iyi kendileri biliyor. Ne yazık ki beceriksizlerini ve ayıplarını örtmek için sıkışınca kullandıkları her yol çıkmaz sokağa dönüyor."