Çankırı’dan ‘7 kocalı Hürmüz’ benzetmesi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinin Örnekköy'de yaptırdığı kentsel dönüşüm projesi eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlenirken Seferihisar'da yapılmak istenen toplu konutlara karşı çıkması dikkat çekti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Seferihisar'da 523 konut, 20 adet ticaret ve 1 adet cami içeren üçüncü bölge konut projesi için ÇED başvurusu yaptı. İzmir Valiliği 'ÇED gerekli değildir' kararı verdi. Büyükşehir ve Seferihisar belediyeleri ise projeye olumsuz görüş verdi.

OLUMSUZ görüş veren iki belediyeye tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Zaten 7 kocalı Hürmüz olmuşsunuz. Kendi içinizdeki karışıklığı çözemezken belediyecilik oyunu oynuyorsunuz. Biz ihtiyaç sahibi, şehit yakını ve gazilerimiz dedikçe siz 'golf sahası-turizm alanı' dediniz. Siz çatlasanız da patlasanız da biz o konutları yapacağız" dedi.

'BUNLARI DERDİ YÖNETİM DEĞİL'

TOKİ Seferihisar 1 ve 2. etap hakkında 22 kurumdan görüş alındığını hatırlatan Çankırı projenin 1.ve 2. Etap ayağında aynı engellemelerle karşı çıkıldığını söyleyerek; "Bunların derdi yönetim değil, koltuklarında sefa sürmektir. Biz birinci ve ikinci etap projelerinde de aynı safsatalarla karşılaştık. Belki de TOKİ Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir durumla karşılaşmamıştır" diye konuştu.