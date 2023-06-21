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İzmir'de ağaçların arasında gördü: Hemen ihbar etti

İzmir'in Selçuk ilçesinde ağaçların arasında bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, 35 yaşlarında olduğu öğrenilen kişinin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

İHA

İzmir'in Selçuk ilçesince ağaçların arasında bir erkek cesedi bulundu. Olay bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Zafer Mahallesi 3040 sokakta meydana geldi.

İzmir’de ağaçların arasında gördü: Hemen ihbar etti

Edinilen bilgiye göre, ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir’de ağaçların arasında gördü: Hemen ihbar etti

Polis ekipleri tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de ağaçların arasında gördü: Hemen ihbar etti

Ağaçların arasında ölü bulunan kişinin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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