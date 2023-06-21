İzmir’de ağaçların arasında gördü: Hemen ihbar etti

Edinilen bilgiye göre, ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.