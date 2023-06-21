Karşıyaka Kaymakamı Demir uyardı: Kamu kaynaklarını dikkatli kullanın

KARŞIYAKA'DAKİ kamu kurumlarının yöneticileri, düzenlenen aylık toplantıda bir araya geldi. İzmir Tarım Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yapılan toplantıda, yeni atanan yöneticiler de birbirleri ile tanıştılar. Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, ilçe yöneticilerinin gerek çalışanlar gerekse vatandaşla ilişkilerinde daha özverili davranması gerektiğini söyledi. İsrafa da değinen Kaymakam Demir, özellikle kurumlarda gereksiz elektrik ve su harcamalarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Karşıyaka'daki yöneticilerin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Kaymakam Demir, "Hepimiz Karşıyaka ailesinin birer ferdiyiz. Oldukça verimli çalışmamız lazım, Karşıyaka'mızın, memleketimizin buna çok ihtiyacı var" dedi. Toplantıya Ege Deniz Bölge Komutanı Deniz Albay Koray Salar, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İlçe Müftüsü İsa Gürler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, İlçe Tapu Müdürü Erhan Sarıkaya, İlçe SGK Müdürü Alper Ilıpınar ile diğer kurumların yöneticileri katıldı.