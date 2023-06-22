AK Partili Dağ, Soyer’e sordu: Körfez’de ne zaman yüzeceksiniz?

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'deki yatırımlarla ilgili iktidara yönelik 'gölge etmesinler' çıkışına AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan yanıt geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in birçok proje ile ilgili desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ettiğini ifade eden AK Partili Dağ yaşanılanın akıl tutulması olduğunu dile getirdi.

'NASIL BİR AKIL TUTULMASI'

AK Partili Dağ'ın açıklaması şu şekilde: "Daha önce Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, Özkanlar Pazaryeri ve Çiğli Arıtma Tesisi'nin 4. Ünitesi gibi birçok önemli projede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünü açarak işini kolaylaştırdık. Dün desteklerimiz için teşekkür ederken bugün 'gölge etmeyin' demek nasıl bir akıl tutulmasıdır? Körfez'de kirliliğin ve kokunun temel sebebi CHP'nin İzmir'deki belediyecilik anlayışının istikrarlı beceriksizliğidir. Sayın Tunç Soyer 5 yıllık görev süreniz bitmek üzere. Körfez'de ne zaman yüzebileceksiniz? Eğer bu işin altından kalkamayacaksanız, hükümetimiz "Yüzülebilir Körfez" için yeterli kapasiteye de projeye de sahiptir."