İzmir Doğalgaz’dan öykü kitabı

İZMİR'İN doğalgaz dağıtım ve işletmesini üstlenen İzmir Doğalgaz, çocuklara yönelik hazırladığı 'Çizdo'nun Maceraları-1 Ağaçevi Kurtarıyoruz' adlı öykü kitabını yayımladı. Verdiği çevreci mesajlar ile dikkat çeken kitap, abone merkezlerinden işlem yapan veya başvuruda bulunan her İzmirliye ücretsiz olarak hediye ediliyor. Lisans sınırları içerisinde bulunan 28 ilçede, 1 milyon 150 bin aboneye hizmet veren İzmir Doğalgaz, yayınladığı öykü kitabı ile çevrenin korunmasına, doğaya ve çocukların gelişimine verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

İzmir Doğalgaz'ın koordinatörlüğünde alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan öykü kitabı, uzun emekler sonucunda okuyucu ile buluştu. Çocukların gelişimine uygun bir dille hazırlanarak resimlenen kitap ile çocukların keyifli bir okumayla çevre duyarlılığının artırılması hedefleniyor. Çevre ve doğanın kirletilmesine karşı verilen mücadeleyi anlatan kitap, çocukları macera dolu bir dünyaya davet ediyor. Emek Yurdakul'un editörlüğünü yaptığı, Murteza Albayrak tarafından resimlenen hikaye kitabı, Alper Erkoca tarafından kaleme alındı.