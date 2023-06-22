İzmir’de ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, K.İ'nin (33) bir mahallede ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan maktulün kardeşi A.E.İ'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zafer Mahallesi'nde dün bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, ekipler K.İ'nin (33) yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Suç aleti bıçakla yakalanan kardeş A.E.İ. ifadesinde, ağabeyini uyuşturucu kullanarak kız kardeşi ve annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenilmişti.