İzmir’de doktora yumruk atıp, bıçakla tehdit eden şahsa verilen ceza belli oldu

İzmir'de 13 Mart günü saat 08.00 sıralarında Konak ilçesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Gökhan D., eşiyle birlikte gece saatlerinde 1 aylık bebeğini hastanenin çocuk acil servisine götürdü. Doktorlar, bebeği, hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan Dr. Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdi, yakınlarına acil serviste beklemelerini söyledi. Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen Gökhan D., bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın odasının bulunduğu kata çıktı. Gökhan D., bebeğini kontrol için servise gelmediğini ileri sürdüğü Dr. Arslan'ın odasının kapısını yumruklamaya başladı. Gökhan D., bu sırada kapıyı açan Arslan'a, 'Bebeğime sen mi bakacaksın, neden bakmıyorsun?' diye sordu. Dr. Arslan'ın, "Evet, ben bakıyorum, filmlerini gördüm. İşlemlerini yapıyorum" diye cevap verdi. Ancak Gökhan D., buna rağmen Dr. Arslan'a küfredip, bağırdı.