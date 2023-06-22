İzmir’de vatandaşın ihbar ettiği evden uyuşturucu çıktı

İzmir'de Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların bir ev adresini vererek burada uyuşturucu ticareti yapıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından eve operasyon düzenlenirken, adreste yapılan aramada 95 gram metamfetamin, 416 sentetik hap, pompalı tüfek ve 2 fişek ile tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan O.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Ü.Y. adlı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.