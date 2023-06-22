Soğukkanlı katilden saçma bahane: Ben onu uyarmıştım

TÜRKIYE'DE son yıllarda işlenen en kanlı en kan dondurucu cinayetinde son gelişmeler yaşandı. Bayraklı'daki cinayette insan kasabı Saparmurat Hallyev'in ifadelerinde ilginç ayrıntıya Yeni Asır ulaştı. İki katlı evin giriş katında bulunan dairede 3'ü kadın 4 kişiyi gözünü bile kırpmadan parçalara ayırarak öldüren canavarın soğukkanlı verdiği ifadesinde 10 yıla yakın birlikte yaşadığı, sevgilisini defalarca aldatma şüphesi üzerine kendisini uyardığını ancak kendisini dinlemediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan cinayet zanlısı Saparmurat Hallyev tutuklandı, yardım ve yataklık iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Hallyev ile 10 yıldır birlikte yaşadığı ve katlettiği kadın ile birlikte fotoğrafı da ortaya çıktı. Soğukkanlılığı ile polisleri bile şaşırtan Hallyev, "Pişman değilim, kadınla birlikte diğer erkeği de öldürecektim" demesi ne kadar kin ve nefret içinde olduğunu gözler önüne serdi. Aldatma şüphesi ile cinayetleri işlediğini belirten katilin "Bir mesaj yakalamadım, bana karşı davranışları değiştiği için onu uyardım defalarca... Tavırlarına devam ettiği için şüphelendim ve öldürdüm" dediği öğrenildi.

BİR BARDAK SU İSTEDİ

Cinayet silahıyla yakalanan katilin sorgusunda hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeden bir bar su istedikten sonra baştan aşağıya 13 Haziran günü ilk cinayeti işlediği dakikadan itibaren tüm detay ve ayrıntıları saniye saniye anlattığı ve Çeşme'ye dönüp para biriktirdikten sonra yurt dışına kaçma planı hazırlığı içinde olduğunu söylediği öğrenildi