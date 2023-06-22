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Haberler İzmir Sokak köpeğini öldürmek için av tüfeğiyle gezen şahsa polisler fırsat vermedi

Sokak köpeğini öldürmek için av tüfeğiyle gezen şahsa polisler fırsat vermedi

İzmir Gaziemir'de cadde üzerinde omzunda av tüfeği ile gezen şahsı gören polis ekipleri harekete geçti. Etkisiz hale getirilen şahsın, köpeğine ve çocuğuna saldırdığını ileri sürdüğü bir sokak köpeğini tüfekle vurmak istediği öğrenildi.

İHA
Sokak köpeğini öldürmek için av tüfeğiyle gezen şahsa polisler fırsat vermedi

İzmir'de dün akşam saatlerinde Gaziemir ilçesi Feridun Pözüt Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, Ç.T. (38), cadde üzerinde omzuna asılı av tüfeği ile geziyordu. Bunu fark eden polis ekipleri harekete geçerek şahsı kısa sürede etkisiz hale getirdi. Üzerinden biber gazı da çıkan Ç.T., ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şahsın emniyetteki ifadesinde, köpeğine ve çocuğuna saldıran sokak köpeğini vurmak için cadde üzerinde tüfekle aradığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Ç.T. 'ye idari para cezası uygulandığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

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