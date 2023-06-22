Sokak köpeğini öldürmek için av tüfeğiyle gezen şahsa polisler fırsat vermedi

İzmir'de dün akşam saatlerinde Gaziemir ilçesi Feridun Pözüt Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, Ç.T. (38), cadde üzerinde omzuna asılı av tüfeği ile geziyordu. Bunu fark eden polis ekipleri harekete geçerek şahsı kısa sürede etkisiz hale getirdi. Üzerinden biber gazı da çıkan Ç.T., ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şahsın emniyetteki ifadesinde, köpeğine ve çocuğuna saldıran sokak köpeğini vurmak için cadde üzerinde tüfekle aradığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Ç.T. 'ye idari para cezası uygulandığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.