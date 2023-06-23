İzmir’de 2 hırsız kıyıya çektikleri teknenin motorunu çaldı

İzmir'in Foça ilçesinde yaklaşık 10 gün önce aldığı tekneyi, tonozunu çıkarmak için akşam saatlerinde Burunucu mevkiinde kıyıya 3 metre kala bağlayan Tayfun Savran, ertesi gün sabah saatlerinde bölgeye geldiğinde tekneyi bıraktığı yerde göremedi. Yeni aldığı teknesini tanımakta güçlük çeken Savran, yaptığı araştırmalar neticesinde teknesinin kıyıya çekildiğini ve teknenin üzerinde motor olmadığını fark etti.

DİĞER TEKNE SAHİPLERİ FARKINDA OLMADAN HIRSIZLARA YARDIM ETMİŞLER

Olayın ardından yakın çevrelerdeki tekne sahiplerine durumu anlatan ve teknesinin motorunu kimin çaldığını araştıran Savran, diğer tekne sahiplerinin farkında olmadan hırsızlara yardım ettiklerini öğrendiğini belirterek, "Tabi onlarda bilmiyorlardı işin böyle olduğunu. Olayın saat kaç sıralarında olduğunu öğrenince çevredeki işletme kameralarına bakmaya karar verdim. 2 şahsın tekerlekli motor aracıyla gelip tekneyi kıyıya çekerek motoru aldığını ve denizden götüremedikleri için işletme içerisinden götürdüklerini kamera kayıtlarından gördük" dedi.