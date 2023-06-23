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Haberler İzmir Yunan konsolosluğuna siyah çelenk bıraktılar

Yunan konsolosluğuna siyah çelenk bıraktılar

Yunan konsolosluğuna siyah çelenk bıraktılar
İZMİR'DE yaşayan Arnavut asıllı vatandaşlar, binlerce Arnavut vatandaşın öldürüldüğü Çamerya katliamın 79'uncu yılı dolayısıyla Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı. Alaçatı- Çeşme Arnavut Kültürü Derneği organizasyonunda Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Arnavut asıllı vatandaşlar, Yunanistan Konsolosluğu'na kadar yürüdü. Burada açıklama yapan dernek başkanı İbrahim Topal, Arnavut Müslümanlara yönelik katliamı unutturmayacaklarını belirtti. Konuşmanın ardından konsolosluğa siyah çelenk bırakıldı.
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