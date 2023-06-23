Yunan konsolosluğuna siyah çelenk bıraktılar

İZMİR'DE yaşayan Arnavut asıllı vatandaşlar, binlerce Arnavut vatandaşın öldürüldüğü Çamerya katliamın 79'uncu yılı dolayısıyla Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı. Alaçatı- Çeşme Arnavut Kültürü Derneği organizasyonunda Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Arnavut asıllı vatandaşlar, Yunanistan Konsolosluğu'na kadar yürüdü. Burada açıklama yapan dernek başkanı İbrahim Topal, Arnavut Müslümanlara yönelik katliamı unutturmayacaklarını belirtti. Konuşmanın ardından konsolosluğa siyah çelenk bırakıldı.