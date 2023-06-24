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Haberler İzmir AK Partili vekillerden ilçe teşkilatlarına ziyaret

AK Partili vekillerden ilçe teşkilatlarına ziyaret

AK Partili vekillerden ilçe teşkilatlarına ziyaret
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal saygılı, partisinin İzmir milletvekilleri ile bayram öncesi merkez ilçelere ziyaret düzenleyecek. Bayram öncesi merkez ilçelere ziyaretlerde bulunacak olan ekip, hem ilçe teşkilatları ile bir araya gelecek hem de vatandaşları dinleyecek. Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka ve Çiğli'de gerçekleştirilecek toplantılar saat 10:00'da Karabağlar ile start alırken, 1 saat ara ile gerçekleştirilecek toplantılar saat 19:00'da Çiğli'de son bulacak. AK Parti İzmir teşkilatı, ayrıca saat 16:00'da Valiliğin düzenlediği bayramlaşma etkinliğine de katılacak.
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