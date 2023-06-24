Büyükşehir’de ‘ikramiye’ eylemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde örgütlü Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeler maaşların bir süredir geç yatırılmasına karşı iş bıraktı. İş bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri, Konak'ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de makamının olduğu Egemenlik Binası önünde buluştu.

'EYLEM DEVAM EDER'

İşçiler eylemde ikramiyelerin ödenmemesi durumunda yarın (bugün) yarım gün çalışacaklarını duyurdu. Açıklamada, "Bu bayram öncesi 6 Haziran'da iş verence yapmış olduğumuz görüşme üzerine bu bayram öncesi herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını bayramdan önce İZELMAN VE İZENERJİ emekçilerinin ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplarda olacağını tarafımıza bildirmişlerdir. 6 Haziran'dan sonra defalarca yapmış olduğumuz görüşmelerde herhangi bir sıkıntının olmadığını söylemeleri üzerine bugün cuma günü yatmayacağını pazartesi ise bir ihtimal yatabileceğini tarafımıza bildirmişlerdir.

Bayram öncesi işçilerin ikinci defa mağdur edilmesinin kabul edilir bir yanı yoktur. Bizler 18.000 emekçinin örgütlü olduğu Disk/Genel-iş sendikası üyeleri olarak bu sorumsuz tavrı şiddetle kınıyoruz. İkramiyeler bugün hesaplarımıza yatırılmaması halinde tüm iş yerlerinde 24/06/2023'te sabah kart basarak yarım gün hizmet üretmiyoruz, iş bırakmaya devam ediyoruz" denildi. Açıklamada ikramiye krizinin devam etmesi halinde iş bırakma eyleminin devam edeceği vurgulandı.