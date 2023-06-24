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Haberler İzmir Camgöz çetesine 5 tutuklama

Camgöz çetesine 5 tutuklama

Liderliğini Mahir Camgöz’ün üstlendiği suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Camgöz çetesine 5 tutuklama

Başta iş adamları olmak üzere birçok vatandaşı mağdur eden Mahir Camgöz'ün lideri olduğu suç örgütüne operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Mahir Camgöz'ün, kardeşi Binali Camgöz'ün kurduğu çeteyi diri tutmak istediği ve iş adamlarını haraca bağladığı şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

SİLAHLARA EL KONULDU

Önceki sabah İzmir, Muğla, Amasya ve Manisa illerinde bulunan 33 ikamet, 4 iş yeri, 3 araç ve 1 depoya eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 10 tabanca, 11 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 213 farklı ebatlarda tabanca fişeği, 78 kartuş, 45 kuru sıkı fişeği, 11 şarjör, 2 kasatura, 1 kelepçe, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 93 ekip ve 231 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklama talebi ile adliyeye sevk edilen 14 sanıktan çete lideri Mahir Camgöz, oğlu Cihan Camgöz, Emrah Y., Ayhan K., Serkan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli denetim şartı ile serbest bırakıldı.

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