Çöpler toplanmıyor sivrisinekler artıyor

İzmir'de zamanında ve yeterli ilaçlama yapılmadığı için son günlerde sayısı artan karasinek ve sivrisinekler insanların başına bela oldu. Çiğli ilçesindeki bazı semtlerde zamanında toplanmayan çöpler de yaşananların tuzu biberi oldu. Yaz mevsiminde sinekler yüzünden kapı pencere açamayan vatandaşlar, toplanmayan çöplerin de etkisi ile karasinek ve sivrisinek popülasyonun gözle görülür derecede arttırdığı ifade etti.

YETERSİZ İLAÇLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde yaz aylarında sayısı artan sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı erken dönemde, etkili bir mücadele yürütmediğini iddia eden vatandaşlar, son günlerde özellikle karasinek ve sivrisinek sayısında artış olduğunu savundu. Daha

önceki yıllarda kışın yapılan etkin mücadeleyle larva halindeki sinek ve sivrisinek artışının önüne geçildiğini ancak bu yıl yetersiz ilaçlama nedeni ile sinek ve sivrisineklerin sayısında artış olduğunu anlatan vatandaş, zamanında toplanmayan çöpler nedeni ile sinek ve sivrisinek

popülasyonunda şuan artış yaşandığını aktardı.

Çiğli ilçesi Evka 5 semtindeki TOKİ Evleri 8930 sokak ve çevresindeki adreslerdeki çöp konteynerlerinin zamanında boşaltılmadığını, çöpler nedeni ile rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşlar, etrafa pis kokuların yayıldığını ve bu canlıların sayısında gözle görülür derecede artış olduğunu vurguladı. Uzmanlar larva öncesi ilaçlamanın önemine dikkat çekerken, zamanında toplanmayan çöplerin de soruna tuz biber olduğunu aktardı.

OTOPARKI İŞGAL EDEN KARAVANLAR TEPKİ ÇEKTİ

İzmir'in Balçova ilçesindeki İnciraltı'na gezmeye gelen vatandaşlar, belediyenin ücretsiz otoparkına konulan karavanlardan şikayetçi oldu. Vatandaşlar sürekli park halinde olan karavanlar yüzünden araçlarını ücretsiz otoparka koyamadıklarını söyledi. İŞGAL EDİLİYOR

Balçova ilçesinde İnciraltı Caddesi ile Başak Sokak arasında kalan ve insanların ücretsiz olarak araçlarını park etmesi için yapılan otoparkı karavanların işgal ettiğini iddia eden vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. İnciraltı'nı gezmeye geldiklerinde zaten sınırlı sayıda aracın park edebildiği otoparkı karavanları olan vatandaşların adeta işgal ettiğini öne süren vatandaşlar, "Aracımızla otoparka geldiğimizde sürekli park halinde olan karavanlar yüzünden biz park yeri bulamıyoruz. Onların da buraya park etmeye hakkı var ancak sürekli işgal etmeleri bizleri de mağdur ediyor" diye konuştu.

BORNOVALILAR MAHALLELERİN TEMİZLENMEMESİNDEN ŞİKAYETÇİ

İzmir'in Bornova ilçesindeki vatandaşlar mahallelerinde bulunan yeşil alandaki otların kuruduğunu, etrafın çöplerden dolayı çok pis olduğunu söyledi. Çöplerin sıcak havada etrafa pis koku yaydığını, kuru otların da yangın tehlikesine yol açtığını söyledi. Mevlana Mahallesi 1743/1 Sokak'ta oturan vatandaşlar yetkililere bildirmelerine rağmen sorunlarına bir çözüm bulunmadığını ifade etti. Otların kuruduğunu ve her an burada yangın tehlikesinin oluşabileceğini anlatan vatandaşlar, çevre temizliği yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Mevlana Mahallesi'nin bir çok sokağında çevre temizliği ile ilgili sorunlar yaşandığını hatırlatan vatandaşlar, "Mahalleli olarak durumdan çok şikayetçiyiz. Daha önce bildirdik ancak kimse gelip ilgilenmedi. Belediye yetkililerinden yardım bekliyoruz" dedi.