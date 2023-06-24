Vatandaşı dinledi talimatları verdi

'Vatandaş Buluşması' toplantısında konuşan Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç, kendisine iletilen sorunların çözümü için birim amirlerine gerekli talimatları verdi. En çok merak edilen sivrisinek ve böcek ilaçlaması konusunda Büyükşehir'in iki araç tahsis ettiğini ve bu araçların ilaçlama yapmaya başladıklarını söyledi.

Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç, "Faydalı olursak periyodik olarak devam ettireceğiz. Vatandaşların daha güzel bir Urla'da yaşamaları için belediyenin ilgili birim amirleri ve personellerimiz var gücüyle çalışmaya devam edecek" dedi. En çok merak edilen sivrisinek ve böcek ilaçlaması hakkında da açıklamalarda bulunan Belediye Başkan V. Kaymakam Dayanç, "Halkın isteği doğrultusunda hareket ederek inşallah bundan sonra iletişim merkezinden gelen bildirimlere göre araçları bölgeye yönlendireceğiz. İki araç bundan sonra durmadan çalışacak" dedi.