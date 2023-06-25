AK Partili İnan: Körfez sizin yüzünüzden karardı

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından, Körfez kirliğine dikkat çekti. Konak Pasaport'tan paylaşım yapan İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ithafen "Körfez'in güzelim maviliğini katlettiniz" diye konuştu.

İzmir Körfezi kan ağlıyor! 'Kirliliğin kaynağı kesilmedikçe döngü devam edecek'

"MAVİLİĞİNİ KATLETTİNİZ"

AK Partili İnan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Körfez'in güzelim maviliğini katlettiniz. Körfez sizin beceriksizliğiniz yüzünden kararmış, kirli bir su birikintisinden ibaret oldu. Biz çocukluğumuzda, gençliğimizde arkadaşlarımızla ailemizle bu Kordon'da denize yüzümüzü dönüp nice sohbetler yapardık. Siz bize kararmış ve kokudan geçilmeyen bir Körfez bıraktınız. Bu İzmir'in gençleri ve geleceği açısından kabul edilemez bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeden önce 'Körfeze yeni bir soluk getireceğiz' sözüyle İzmir Körfezi'nin yüzülebilir hale getirileceğini vadeden ve bunun da 'belediyenin işi' olduğunu belirten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kötü kokuya yıllar geçmesine rağmen çözüm üretemedi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde devam eden yatırımları inceleyen Soyer, yaptığı açıklamada "Gelecek yıl İzmir'de böyle bir koku sorunu yaşanmayacak" demişti. İzmirliler hala Soyer'in sözünü tutmasını bekliyor.