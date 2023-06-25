Işıkkent pislik ve çöpten geçilmiyor

İZMİR'İN Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde otopark olarak kullanılan bölge çöplerden geçilmiyor. Uzun süredir çöplerin ve molozların alınmamasından vatandaş şikayetçi... Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki alan yol boyunca çöp dolu. Her an yangın tehlikesinin de olduğunu belirten vatandaşlar belediyenin hemen burayı temizlemesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, "Araçlar çöplerden geçemiyor. Çöp vergilerimizi peşin ödüyoruz, bir hizmet bekliyoruz ama ortada hizmet yok. Yetkililerden derhal yardım bekliyoruz. Çevreye yayılan kötü kokuya ve görüntü kirliliğine daha fazla dayanamıyoruz" diye konuştu.

DURAKLAR BAKIMSIZLIK YÜZÜNDEN ÇÜRÜYOR

İZMİR'İN Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar Köyü'ndeki otobüs durakları bakımsızlık sebebiyle çürüyor. Yıllar önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan duraklara bakım yapılmıyor. Bu durumdan şikayetçi olan vatandaşlar aynı zamanda kış aylarında da köye toplu ulaşım araçlarının çalışmadığını söyledi. Lütuflar Köyü'nde yaşayanlar Büyükşehir Belediyesi'nden şikayetçi. Bölgede yaşayanlar, sağlık ocağının olduğunu ama doktorun keyfine göre geldiğini, ambulansın olmadığını ve ulaşımda sıkıntılar yaşadıklarını aktardı. Bölgedeki otobüs durakları da bakımsızlıktan çürümeye başladı. Yaş ortalaması yüksek olan köylüler, bu konulardan muzdarip" dedi.