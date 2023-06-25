İzmir’de amatör maçta taraftarlar birbirine girdi

İkinci yarının başlamasıyla konuk ekip Kirazgücü'nün farkı bire indirmesiyle (2-1) tribündeki gerginlik tekrar başladı. Gaziemir İdman Yurdu'nun 2-1 önde olmasına rağmen Kirazgücü'nden bir oyuncunun başına tribünden atılan bir yabancı madde isabet edince hakem karşılaşmayı durdu ve takımları soyunma odasına gönderdi.