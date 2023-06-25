  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de amatör maçta taraftarlar birbirine girdi

İzmir’de amatör maçta taraftarlar birbirine girdi

İzmir'de oynan Gaziemir İdman Yurdu ile Kirazgücü arasındaki maçın ikinci yarısında taraftarlar arasında gerilim artınca kavga çıktı. Sahaya atılan camlar yüzünden bazı futbolcular yaralanırken maç hakem tarafından tatil edildi.

İHA

İzmir 2. Amatör 7. Grup ekiplerinden Gaziemir İdman Yurdu ve Kirazgücü'nün karşı karşıya geldiği müsabakada taraftarların sebep olduğu olaylar dolayısıyla tatil edildi.

İzmir’de amatör maçta taraftarlar birbirine girdi

Karşılaşmanın ilk yarısında taraftarların arasında gerginlik çıkınca karşılaşma yaklaşık 20 dakika durdu ve müsabakanın hakemi ilk yarının sonuna oynatılmayan bu süreyi ekledi. Böylece maçın ilk yarısı Gaziemir İdman Yurdu'nun üstünlüğüyle tamamlandı.

İzmir’de amatör maçta taraftarlar birbirine girdi

İkinci yarının başlamasıyla konuk ekip Kirazgücü'nün farkı bire indirmesiyle (2-1) tribündeki gerginlik tekrar başladı. Gaziemir İdman Yurdu'nun 2-1 önde olmasına rağmen Kirazgücü'nden bir oyuncunun başına tribünden atılan bir yabancı madde isabet edince hakem karşılaşmayı durdu ve takımları soyunma odasına gönderdi.

İzmir’de amatör maçta taraftarlar birbirine girdi

Bu sırada artan gerilimle birlikte taraftarlar tribünde birbirine girip yabancı maddeler fırlattı. Emniyet güçleri olaya müdahale etti ve destek ekiplerin gelmesiyle olayı kontrol altına aldı. Müsabakanın kararı ise temsilcilerin raporları doğrultusunda belli olacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA