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İzmir’de bir genç otobüsün altında kaldı

İzmir’de 25 yaşındaki birgenç, kendisine çarpan belediye otobüsünün altında kaldı. Otobüsün atlında sıkışan genç, kurtarılarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
İzmir’de bir genç otobüsün altında kaldı

İzmir'de dün akşam saatlerinde Dikili ilçesi Çandarlı Terminali çıkışında korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.G. (25), Aliağa-Dikili hattında hizmet veren 837 numaralı ESHOT olarak bilinen halk otobüsünün kendisine çarpması sonucu araç altında sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı otobüsün altından kurtarılan U.G., Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, belediye otobüsü sürücüsü ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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